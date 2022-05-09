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Giriş Tarihi: 9.5.2022 09:54 Son Güncelleme: 9.5.2022 10:09

Son dakika: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgesinde taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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Son dakika: 12 terörist etkisiz hale getirildi
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