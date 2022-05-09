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Giriş Tarihi: 9.5.2022 16:57 Son Güncelleme: 9.5.2022 17:27

Son dakika: Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki konular

Son dakika: Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki konular

Son dakika haberleri: Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor. Öte yandan ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik konularla Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

Suriyeli sığınmacılar, ekonomik gelişmeler, terör operasyonları ve Rusya-Ukrayna savaşının gündeme geleceği toplantı sonrası Başkan Erdoğan ulusa seslenecek.

İşte kritik Kabine toplantısında ele alınacak konular...

SIĞINMACILAR KONUSU

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

TERÖR OPERASYONLARI

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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Son dakika: Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki konular
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