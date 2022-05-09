Son dakika: Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki konular

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik konularla Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
Suriyeli sığınmacılar, ekonomik gelişmeler, terör operasyonları ve Rusya-Ukrayna savaşının gündeme geleceği toplantı sonrası Başkan Erdoğan ulusa seslenecek.
İşte kritik Kabine toplantısında ele alınacak konular...
SIĞINMACILAR KONUSU
Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.
TERÖR OPERASYONLARI
Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.