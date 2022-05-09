Emine Erdoğan da Twitter üzerinden Anneler Günü dolayısı ile bir mesaj paylaştı: Omuzlarında dünyanın yükünü, yüreğinde evladını taşıyandır anne. Öyle sonsuzdur ki anne yüreği, her türlü sevgisizliği merhametiyle yenecek güçtedir. Annelik duygusunu gönülden hisseden, dünyayı şefkati ile sarmalamış tüm kadınları en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugünün vesilesiyle şehit annelerimizi, onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yâd ediyorum. Diyarbakır annelerinin hasretinin en kısa zamanda dinmesini yürekten diliyorum. Bir çocuğa yuva olan koruyucu annelerimize şükranlarımı sunuyorum.