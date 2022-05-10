Ağrı Valisi Varol: Sınırlarımız güvenli bir şekilde korunuyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Varol'un başkanlığında, kentte yaşayan yabancıların sosyal uyumlarını artırmak amacıyla yabancılarla teması olan sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonundaki toplantıda, düzenli göç, geçici koruma, uluslararası koruma, düzensiz göç, göç ve uyum konuları ile yabancılara yönelik yürütülen faaliyetler ele alındı.

Burada konuşan Vali Varol, kentte geçici koruma altında yabancı ve yerleşik yabancı misafirlerin çok fazla olmadığını söyledi.

Göçün çok hassas ve önemli bir konu olduğunu belirten Varol şunları kaydetti:

"İlimiz göç konusunda yerleşim hedefi olmayan geçiş noktalarından bir tanesidir. Ağrı'da tamamlanan sınır duvarının yanı sıra kullanılan entegre sınır güvenliği sistemleri, kademeli komuta kontrol unsurları, güvenli haberleşme altyapısı ve entegre sensör sistemleri ile düzensiz göç konusunda çok ciddi yol kat ettik. Yapılan dezenformasyonların aksine ilimizde sınır güvenliğini sağlamak için gerekli ve yeterli çalışmalar yürütülmekte, sınırlarımız güvenli bir şekilde korunmaktadır."

Toplantı, istişarelerde bulunulmasının ardından görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.

Toplantıya Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Belediye Başkan Vekili Metin Karadoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, İl Göç İdaresi yetkilileri, Birleşmiş Milletler ve STK temsilcileri katıldı.