Bakan Akar, Kazakistanlı mevkidaşı Ruslan Jaksylkov ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Jaksylkov, Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Jaksylkov'un daha sonra yaptığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

ORTAK TARİHİ DEĞERLERE VURGU YAPILDI

Görüşmede, Akar tarafından Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak tarihi değerlere vurgu yapıldı.

İki ülke arasında 2019'da imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ilişkilere önemli bir yön çizdiğini belirten Akar, görüşmede askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi konularında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemini dile getirdi.