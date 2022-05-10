Başkan Erdoğan sığınmacılar polemiğine noktayı koydu: Kardeşlerimizi katillerin kucağına atmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 32. kuruluş yıldönümünde Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunanları ödüllendirmek, iş dünyası, girişimci ekosistemi ve akademik camiada geleceğin başarılı projelerini teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni"ne katıldı. Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törende, gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi:Muhacirlik nedir? Ensar nedir? Bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, ama Irak, İran, fark etmiyor. Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetini iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Biz sevgili Peygamberimizin yolunda, aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız. Bunu bilesiniz.Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Kapımız açık, onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve onları katillerin eline, kucağına atmayacağız. Onun için de bu süreç içerisinde bu yardımseverliğimizi her zaman nasıl yapıyorsak yapmaya devam edeceğiz. Zekâttan bu millet anlar. Sadakayı cariyeden bu millet anlar. Ama onlar anlamaz. Dolayısıyla da biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz.MÜSİAD'ın doğuşuna değerli fikirleriyle öncülük eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı da burada saygıyla anıyoruz. Sizler MÜSİAD olarak 'Veren elin alan elden üstün olduğu' inancıyla ülkemizin sınırlarını aşan yardımlar yaptınız. Kazancınızı çalışanlarınız yanında ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak iş dünyasına örnek oluyoruz. Suriye'nin 600-650 briket evin orada inşa edilmesi sizin attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir. Tabii bu rakamı daha da yükseltebilirseniz bizleri çok daha mutlu edersiniz. Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek.Son 20 yılda insanımızı nasıl enflasyona ezdirmediysek, açgözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına da kurban etmeyeceğiz. Serbest piyasa ekonomisi sınırları içinde kazanmak yerine gayri ahlaki yöntemlerle milletimizin aşına kan doğrama peşinde koşan fırsatçıların olduğunu da görüyoruz. Bakanlıklarımız ve diğer kurumlarımızla tamahkârlık yapanlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.Suriyeli kardeşimize sahip çıktık, sahip çıkacağız Bay Kemal. Asla taviz vermeyeceğiz. Ancak inananlar kardeştir ve kardeşliğimizi koruyacağız. Dün onların dedelerini nasıl bağrımıza basmışsak, bugün bize sığınanlara aynı şekilde davranıyoruz. Mazlumları katillere teslim etmedik, etmeyeceğiz.Körfez Savaşı başladığında Irak'tan ülkemize gelen 1 milyon kişi, savaşın ardından ülkelerine döndü. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde briket evleri yapıyoruz. 57 bin briket evi tamamladık. Bu sayıyı daha da artırmamız mümkün olabilir.Yeni bir adımı daha atıyoruz. Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, okuluyla, hastanesiyle, tarımıyla 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz.Kurumlarımızın çalışmaları, bu geri dönüş için 1 milyondan çok daha fazla sığınmacının gönüllü olduğunu göstermektedir.Çeşitli yollarla sınırlarımıza giren ve ülkelerine geri gönderdiğimiz düzensiz göçmen sayısı 2016'dan bugüne kadar 320 bini aşmıştır.Gönüllü dönüşler için gereken imkânları sağladıkça ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul düzeylere gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.Suriyelilere veya diğer ülkelerden gelen yabancılara kendi vatandaşlarımızdan farklı hiçbir imkân sağlanmamakta, ekstra kaynak tahsis edilmemektedir.