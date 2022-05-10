Canan Kaftancıoğlu’nun Fahrettin Altun’a hakaret davasında yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak 14 Nisan 2020 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada birtakım paylaşımlar yapmıştı. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı sonrası Fahrettin Altun avukatı aracılığıyla şikayetçi olmuş, Kaftancıoğlu'na 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 ya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

HAKARET ETTİĞİNİ KABUL ETMEDİ

İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Canan Kaftancıoğlu katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Savunmasında Canan Kaftancıoğlu, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Hem partime hem de topluma karşı sorumluluklarım var. Görevim gereği bazı nesnel gerçeklikleri toplumla paylaşmak ile yükümlüyüm. Katılan tarafa hakaret etmedim, mevcut duruma ilişkin tespit yaptım" diyerek suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

"TEK FİİLDEN BİRÇOK DAVA AÇILDI"

Sanık avukatı tanık dinletmek istediklerini söyleyerek, "Müvekkil görevini yerine getirmiştir. Müvekkil hakkında aynı fiilden dolayı huzurdaki dava, Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 13 Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştır. Bunun çarpıklığını savunmalarımızda ayrıntılı dile getireceğiz. 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de Üsküdar İlçe Başkanı hakkında da ayrıca kamu davası açılmış. Tek fiilden dolayı ayrı ayrı dava açılmış oluyor" dedi.

"SANIK LİNÇ VE İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYASI YAPTI"

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı ise "Sanığın müvekkil hakkında yapmış olduğu açıklama düşünce özgürlüğünü aşan, hakaret içerikli ifadelerdir. Müvekkil basın yoluyla kaçakçı ve dolandırıcı ilan edilmiştir. Sanık tarafından müvekkile yönelik linç ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmüştür" sözlerini sarf etti. Duruşma sonu mahkeme, konuya ilişkin görülen diğer dava dosyalarının birer örneklerinin gönderilmesi için mahkemelere müzekkere yazılmasına karar vererek davayı erteledi.