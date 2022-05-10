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Giriş Tarihi: 10.5.2022 12:35

Erzincan'da FETÖ operasyonu: 10 firari hükümlü yakalandı

AA
Erzincan’da FETÖ operasyonu: 10 firari hükümlü yakalandı

Erzincan'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

10 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S, İ.E.Ö, A.A, O.S, E.D, Ş.Y, H.A, N.Ç. ve G.E. kentte, M.Ş.A. ise Batman'da yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler tutuklandı.

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Erzincan'da FETÖ operasyonu: 10 firari hükümlü yakalandı
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