Gezi ana davasında son dakika gelişmesi! Üst mahkeme itirazları reddetti

TUTUKLAMA KARARI USUL VE YASAYA UYGUN

Tutuklama kararlarına karşı sanık avukatlarının, üst mahkeme konumundaki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz sonuçlandı. Bu mahkeme, tutuklama kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediğinden itirazların reddine hükmetti. Verilen kararın kesin karar olduğu ve itiraz yolu bulunmadığı kaydedildi.

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