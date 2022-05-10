İnlerinde yok edildiler

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Eren Kış-9 (Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı Operasyonu" kapsamında terör örgütünün in olarak kullandığı 100 metrelik mağara, içindeki teröristlerle birlikte imha edildi. 1592 personel ve 82 timin görev aldığı operasyonda 28 metre derinliğinde, "Y" harfi şeklindeki mağarada 11 terörist etkisiz hale getirildi.Güvenlik güçlerince tespit edilen mağaraya ulaşmak için adeta seferberlik ilan edildi. Teröristler için ilk olarak "Teslim ol" çağrısı yapıldı. Ateşle karşılık verilmesi üzerine mağara ve çevresi bombalandı. Ancak doğal mağaranın içerisine ulaşılamayınca geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1.5 km yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihazlar bölgeye sevk edildi. 80 gün 6 bin 636 saat süren çalışmalar sonucu, bölgeden 14 bin 770 kamyon hafriyat çıkarılarak yeraltı mağarası ortaya çıkarıldı.Teröristlerin başını örten toprak ve kaya kütlesi mağara boyunca kaldırıldı. Operasyonda aralarında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi. 28 sığınak-depo-barınak imha edildi, 23 mayın- EYP, 2 termal dürbün, 2 silah üstü dürbün, 2 büyük telsiz, 4 küçük telsiz ile teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.JANDARMA ekiplerince gizli ve her aşaması titizlikle yürütülen operasyonlar sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bölgeye giderek operasyon hakkında bilgi aldı, birliklere moral verdi.