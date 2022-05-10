Kongreye siyasi çıkarma! Türkiye’den bir heyet Washington’da temaslarda bulunacak

Bir hafta boyunca bir seri görüşme gerçekleştirecek olan heyet, Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlu alanlar ve Türkiye'ye karşı önyargıların aşılması noktasında temaslarda bulunacak. İlk etapta Türkiye'nin talep ettiği F-16 satışı konusunda ABD hükümetinde oluşan olumlu havanın Kongrede de karşılık bulması için güncel değerlendirmeler yapılacak. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bölge güvenliği, enerji ve gıda arzındaki problemlerin yaratacağı riskler, Türk Amerikan işbirliğinin Avrupa barış ve istikrarına sağlayacağı katkılar, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması, İsrail, BAE ve Suudi Arabistan ile ilişkilerde gözlenen iyileşmenin sağlayacağı fırsatlar, Türkiye Ermenistan arasında başlayan görüşme süreci ve Suriye, Libya, Irak ile ilgili gelişmelere ilişkin çeşitli düzeyde temaslar gerçekleştirilecek.