MİT tırları sanıklarını serbest bırakan hakimin cezası belli oldu

Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gözaltına alınan sanıkları yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakan ve örgütün yargı ayağında etkin rol oynadığı öne sürülen eski hakim Cebrail Cem Alıcı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Temmuz 2016'da gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cebrail Cem Alıcı ile eşi Nurdan Alıcı hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski hakim Cebrail Cem Alıcı ile eli Nurdan Alıcı haklarındaki suçlamaları reddetti.

Son sözlerin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan mahkeme, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan eski hakim Cebrail Cem Alıcı'yı 7 yıl 6 ay, eşi Nurdan Alıcı'yı da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.