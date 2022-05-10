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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Modern zaman seyyahından 100 ülkede 100 türkü

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Modern zaman seyyahından 100 ülkede 100 türkü

Konya Beyşehir doğumlu Özdemir, 5 yıl önce öğretmenliği bırakarak dünya turuna çıktı. 100 ülkede 100 türkü seslendirmek hedefiyle bağlamasını alarak yollara düşen genç seyyahın Youtube videolarını milyonlar izliyor

Konya Beyşehir'de dünyaya gelen Loudingirra Özdemir 5 yılı aşkın süredir dünyayı dolaşıyor. Hedefi 100 ülkede 100 türkü söylemek. Sümerler zamanında yaşamış bir şairin adı olan 'Loudingirra' yı lakap olarak kullanıyor.



Özdemir bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra ani bir kararla yollara düşüp modern zamanın seyyahı olmaya adamış kendisini. Gittiği ülkelerde sokak ortasına bağdaş kurarak hem bağlama çalıyor hem türkü okuyor.



Bağlamasına isim bile vermiş: Püsküllü... Pir Sultan Abdal'ın "Dolap" türküsünü Kamboçya'da bir tapınak önünde yorumlayan genç müzisyen, Malezya'da Malacca Nehri'nde ise Mehmet Seske'den "Yollar Seni Gide Gide Usandım" türküsünü söylüyor. Diyar diyar gezen Özdemir'in kendi imkânları ile çekip Youtube'da paylaştığı videolar milyonlarca kez izlenmeye ulaşıyor.



İlk durağı İspanya olan Özdemir, Brezilya'daki Paulista Caddesi'nden Japonya'daki bir köye, Rusya'dan Latin Amerika'daki Amazonlar'a kadar birçok yere gitti. Şu ana kadar 50'den fazla ülkeyi gezen Özdemir'e türkü söylerken yerel müzisyenler de enstrümanlarıyla eşlik ediyor. Loudingirra Özdemir'in şu an 155 bin Youtube abonesi var.

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Modern zaman seyyahından 100 ülkede 100 türkü
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