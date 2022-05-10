Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ele geçirilen doküman, fotoğraf ve videoların incelenmesi sonucunda deşifre edilen terör örgütü üyelerinin bulunduğu Şanlıurfa merkezli, Harran ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına 10 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video