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Giriş Tarihi: 10.5.2022 14:48 Son Güncelleme: 10.5.2022 15:23

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa merkezli, Harran ve Akçakale ilçelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde yer alan 10 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ele geçirilen doküman, fotoğraf ve videoların incelenmesi sonucunda deşifre edilen terör örgütü üyelerinin bulunduğu Şanlıurfa merkezli, Harran ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına 10 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video

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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
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