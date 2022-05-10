Son dakika: Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den ortak basın toplantısı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan CumhurbaşkanıTokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın canlı yayın açıklamaları...

Türkiye Kazak kardeşlerimizin ikinci vatanıdır. Türkiye olarak Kazakistan'ın istikrarına ve huzuruna büyük önem veriyoruz.

Ticaret hacmimiz yüzde 58 artarak 5.3 milyar doları aştı. 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.

Görüşmemizde Ukrayna'daki son durumu da ele aldık.

İlişkileri çok daha kuvvetlendirecek adımları yeni anlaşmalarla attık.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev''in açıklamaları...

Kazakistan için Türkiye'den hiçbir zaman gelmemiştir. Bugün çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Kardeş ülkeleriz.

Erdoğan vizyon sahibi bir lider.

Yarın Türk iş insanlarıyla bir araya geleceğim. Karşılıklı ticaret hacmimiz 5 milyar dolara ulaştı.

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KÜLLİYE'DE RESMİ TÖREN

Başkan Erdoğan, Kazak mevkidaşı Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Tokayev, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Tokayev, merdivende Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.