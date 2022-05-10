Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa açıklaması: Milletimizi mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştayın 154. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa için muhalefetten de bir metin teklifi beklediklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Aradan geçen zamana rağmen önümüzde bir metin gelmedi." dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Danıştay, devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilafların hukuk marifetiyle çözümünü sağlıyor. Cumhuriyet tarihi maalesef yargının darbeciler tarafında olduğu pek çok kötü örneklerle doludur. Dünyanın her yerinde siyaset, etki alanını genişletmek ister. Bunun için sürekli sınırlarını zorlar. Yargı alanı da dahildir, hatta en başlarda gelir. Her yerde aynı çekişme yaşanmıştır, halen de yaşanmaktadır.
"FETÖ İHANET ÇETESİNİN YARGIDAKİ DEHŞET VERİCİ YAPILANMASINA HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLDUK"
Açıkça ifade ediyorum. Bu ülkede hiçbir savcının, hakimin hukukla bağdaşmayacak herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini doğrusu istemem. Aynı zamanda yargı mensuplarının bu hukukçu duruşunu herkesin karşısında, her şartta sergilemesini de beklerim. Darbelere kılıf uyduran, menfaat hesaplarının aleti olan yargı, millet adına karar veremez. FETÖ ihanet çetesinin yargı içindeki dehşet verici yapılanmasına hep birlikte şahit olduk. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi ile inşallah böyle tehditlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum.
MUHALEFETE TEPKİ
Geçtiğimiz yıl yeni bir anayasa için tekrar harekete geçtik. Kendi hazırlıklarımızı yürütürken muhalefetten de en azından ortaya bir metin teklifi koymalarını bekledik. Aradan geçen zamana rağmen önümüzde bir metin gelmedi.
Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir.
"HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİNİ ÇOK YAKINDA FİİLEN BAŞLATIYORUZ"
Yeni kanunların çıkartılamsı ve mevcut kanunların değiştirilmesi Meclis'in asli görevlerindendir. Kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcıların niceliği de hayati öneme sahiptir. Hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz.
Toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev yapacak hakim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hakim olacaktır. Bir anlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz.