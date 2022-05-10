Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, Muhammed bin Selman ile görüştü!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Başkan Erdoğan, görüşmede, sağlık kontrolü için hastanede bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu." denildi.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı vurgulandı