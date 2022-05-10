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Giriş Tarihi: 10.5.2022 07:43 Son Güncelleme: 10.5.2022 07:43

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, Muhammed bin Selman ile görüştü!

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, Muhammed bin Selman ile görüştü!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Başkan Erdoğan, görüşmede, sağlık kontrolü için hastanede bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu." denildi.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı vurgulandı

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Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, Muhammed bin Selman ile görüştü!
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