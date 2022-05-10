Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar

Soylu ayrıca "Biz bunu derken; 'PYD Terör Örgütü değildir' diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar" diye de ekledi.

İşte Soylu'nun arşivi de göstererek yaptığı paylaşım:



Asıl sana "Günaydın"

Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz

Biz bunu derken; "PYD Terör Örgütü değildir" diyordun.



Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar pic.twitter.com/J0JxBLMVi8