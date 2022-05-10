Ekrem İmamoğlu'nun canlı bomba gibi kendisini yok etmesinden sonra başta CHP'liler olmak üzere muhalif cephede Kemal Kılıçdaroğlu en makul Cumhurbaşkanı adayı olarak görülmeye başlandı. Oysa Kılıçdaroğlu, anketlerde İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın çok gerisindeydi.

İmamoğlu, Karadeniz gezisine çıkmadan önce mutlaka Kılıçdaroğlu'ndan izin almıştır. Kurt siyasetçi Kılıçdaroğlu da "Tabii Ekrem'cim Karadeniz'deki oylarımızı artırmalıyız" diyerek ona keyifle izin vermiş olmalı.

Kılıçdaroğlu, daha İstanbul'da kendini kanıtlamadan Cumhurbaşkanlığı'na oynayan İmamoğlu'ndaki kibri görmüş olmalı ki, rakibinin hata yapmasını sabırla bekledi.