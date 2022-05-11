Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanan havalimanı 14 Mayıs Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in katılacağı törenle hizmete açılacak.
PİSTİN VE APRONLARIN ÇİZGİLERİ DE ÇEKİLDİ
Altyapı inşaatı tamamlanan ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda şerit saha düzeltmeleri büyük ölçüde tamamlanırken, pistin ve apronların çizgileri de çekildi.
TEST UÇUŞLARI DEVAM EDİYOR
14 Mart'ta ilk test uçuşlarına başlanan havalimanının açılışına günler kala test uçuşları sürerken, DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile havalimanı seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için Kalibrasyon uçuşu yapıldı.
Test uçuşlarının Cuma gününe kadar devam edeceği öğrenildi.Rize-Artvin Havalimanı için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı