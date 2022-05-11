Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Rize-Artvin Havalimanı için son test uçuşları yapılıyor

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanan havalimanı 14 Mayıs Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in katılacağı törenle hizmete açılacak.