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Giriş Tarihi: 11.5.2022 12:08

Edirne'de FETÖ operasyonu: Yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

AA
Edirne’de FETÖ operasyonu: Yakalanan şüphelilerden 4’ü tutuklandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 FETÖ zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, G.C, M.Y. ve S.K. tutuklandı. Diğer zanlılar A.K, H.V, M.A.F. ve Ç.İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de 4 Mayıs'ta Doyran köyü yakınlarında durdurulan otomobildeki 8 kişinin "FETÖ'ye üyelik" ve "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından istinafta dosyaları bulunduğu belirlenmişti. Aralarında eski polis ve öğretmenlerin de olduğu 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Edirne'de FETÖ operasyonu: Yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
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