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Giriş Tarihi: 11.5.2022 08:51 Son Güncelleme: 11.5.2022 09:25

Firari FETÖ'cü Sarıyer'de yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Firari FETÖ’cü Sarıyer’de yakalandı

İstanbul’da haklarında kesilmiş cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2017 yılında FETÖ üyeliğinden aranması bulunan Ercan Çermik gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Metris Cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma(FETÖ/PDY) suçundan aranan E.H. Ç. isimli şahısın yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Sarıyer ilçesinde yapılan araştırmalarda şahsın eşi olan ve 2017 tarihinden Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçunda aranan Ercan Çermik (43) yakalanarak gözaltına alındı.

Firari FETÖ'cü Sarıyer'de yakalandı | Video

Şahıs Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

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Firari FETÖ'cü Sarıyer'de yakalandı
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