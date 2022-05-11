Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma(FETÖ/PDY) suçundan aranan E.H. Ç. isimli şahısın yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Sarıyer ilçesinde yapılan araştırmalarda şahsın eşi olan ve 2017 tarihinden Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçunda aranan Ercan Çermik (43) yakalanarak gözaltına alındı.

Firari FETÖ'cü Sarıyer'de yakalandı | Video

Şahıs Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.