Kemal Kılıçdaroğlu kara propagandada hız kesmiyor: Başkan Erdoğan’ın dünyaya ’Suriye’ çağrısını da görmezden geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında Suriyeli mülteciler konusundaki asılsız propagandasına devam etti. Başkan Erdoğan'a yönelik, "Birleşmiş Milletler'e gidemedin mi, orada Suriye'yi masaya yatıramadın mı?" şeklinde yersiz ifadelerde bulundu.
Ancak; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Eylül ayında BM Genel Kurulu'ndan dünyaya seslenerek uluslararası topluma, Suriye krizi ile ilgili çağrıda bulunmuştu.
"ULUSLARARASI TOPLUM BİR 10 YIL DAHA BUNA İZİN VEREMEZ"
Başkan Erdoğan, Suriye'de tüm dünyanın gözlerinin önünde yüz binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin yerlerinden edilmesine neden olan insani dramın 10'uncu yılını geride bıraktığına dikkati çekmiş ve Türkiye'nin bir yandan 4 milyona yakın Suriyeliye kucak açarken, bölgeyi kana ve gözyaşına boğan terör örgütlerine karşı da sahada mücadele ettiğini hatırlatmıştı.
Kılıçdaroğlu'ndan yine asılsız iddia | Video
"Uluslararası toplum, bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez." ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, soruna, Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözüm bulunması için daha güçlü bir irade ortaya konulması gerektiğinin altını çizmişti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, masum Aylan Bebek üzerinden de akılalmaz biçimde Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Kılıçdaroğlu, "Bir çocuk bedeninin dalgalarla kıyıya vurduğu fotoğrafı herhalde hiçbirimiz unutamadık. O fotoğrafın sorumlusu başta oturan kişidir, Erdoğan'dır. Kimse unutmasın. İkincisi emperyal güçlerdir." sözlerini sarf etti.
Başkan Erdoğan, yine Aylan Bebek ile ilgili de dünyaya çok önemli hatırlatmalarda bulunmuştu:
"Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu, olaki bir gün olay sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan Bebek'ler bir değil, binler, milyonlar... Bütün bunlara karşı tedbirlerimizi almalıyız"
Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye krizinin sonlandırılması için çabalarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, komik bir biçimde CHP'nin 2019'daki 'Uluslararası Suriye Konferansı'nı tekrar gündeme getirdi.
Kılıçdaroğlu, Terör örgütü PYD yandaşı Amerikalı akademisyen Amy Austin Holmes'ın da katıldığı konferanstan övgüyle söz etti.