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Giriş Tarihi: 11.5.2022 16:26 Son Güncelleme: 11.5.2022 17:13

MSB duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK'ya bir darbe daha

MSB duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu’nda PKK’ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Böylece operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

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MSB duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK'ya bir darbe daha
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