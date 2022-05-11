MSB duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu’nda PKK’ya bir darbe daha

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi." ifadeleri kullanıldı.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2022
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi.#MSB pic.twitter.com/OiT5Wks6im