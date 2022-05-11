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Giriş Tarihi: 11.5.2022

Rusya’da gemi yangını: 1 Türk öldü

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusyan'nın Temrük Limanı'nda demirli bulunan Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Sabah saatlerinde Rusya'nın Temrük Limanı'nda demirde bulunan Vanuatu bayraklı bir geminin yaşam mahallinde çıkan yangın sonucu bir Türk vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yangın söndürülmüş olup başka bir yaralı veya can kaybı bulunmamaktadır." ANKARA
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Rusya’da gemi yangını: 1 Türk öldü
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