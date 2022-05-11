Selçuk Bayraktar’dan ABD’li firmaya: Bakalım kim önce yapacak

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler ile Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde bir araya geldi.
Selçuk Bayraktar burada yaptığı konuşmada, dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak ilk SİHA'sı olması planlanan Bayraktar TB3'e değindi.
Baykar'ın gelirlerinin %95'inden fazlasının ihracattan geldiğini söyleyen Bayraktar, Bayraktar TB2'nin dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen ve en yüksek fiyat ve performans seviyesine sahip SİHA olduğunu belirtti.
"BAKALIM KİM ÖNCE YAPACAK?"
Selçuk Bayraktar, sunumu esnasında yeni geliştirilen ve dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak ilk SİHA'sı olması planlanan Bayraktar TB3'e de değinerek, "Gerçi dün bir Amerikalı firma, 'kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız' diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak" ifadelerini kullandı.