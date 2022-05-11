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Giriş Tarihi: 11.5.2022 21:53

Selçuk Bayraktar’dan ABD'li firmaya: Bakalım kim önce yapacak

Selçuk Bayraktar’dan ABD’li firmaya: Bakalım kim önce yapacak

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler ile Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde bir araya geldi. Burada konuşan Bayraktar, dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak ilk SİHA’sı olması planlanan Bayraktar TB3’e değinerek, "Dün bir Amerikalı firma, 'kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız' diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak” ifadelerini kullandı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler ile Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde bir araya geldi.

Selçuk Bayraktar burada yaptığı konuşmada, dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak ilk SİHA'sı olması planlanan Bayraktar TB3'e değindi.

Bayraktar, şu ana kadar Baykar üretimi insansız platformların ihracatı için 20'den fazla ülkeyle sözleşme imzalandığını vurgulayarak 13'ünde bu insansız platformların aktif olarak kullanıldığını ifade etti.

Baykar'ın gelirlerinin %95'inden fazlasının ihracattan geldiğini söyleyen Bayraktar, Bayraktar TB2'nin dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen ve en yüksek fiyat ve performans seviyesine sahip SİHA olduğunu belirtti.

"BAKALIM KİM ÖNCE YAPACAK?"

Selçuk Bayraktar, sunumu esnasında yeni geliştirilen ve dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak ilk SİHA'sı olması planlanan Bayraktar TB3'e de değinerek, "Gerçi dün bir Amerikalı firma, 'kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız' diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak" ifadelerini kullandı.

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Selçuk Bayraktar’dan ABD'li firmaya: Bakalım kim önce yapacak
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