Selçuk Bayraktar’dan ABD’li firmaya: Bakalım kim önce yapacak

"BAKALIM KİM ÖNCE YAPACAK?"

Selçuk Bayraktar, sunumu esnasında yeni geliştirilen ve dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak ilk SİHA'sı olması planlanan Bayraktar TB3'e de değinerek, "Gerçi dün bir Amerikalı firma, 'kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız' diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak" ifadelerini kullandı.