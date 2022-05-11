Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Sığınmacı' tartışmaları ile ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 11.5.2022 12:48 Son Güncelleme: 11.5.2022 13:07

SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Sığınmacı' tartışmaları ile ilgili açıklama

SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Sığınmacı’ tartışmaları ile ilgili açıklama

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar üzerinden hükümeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var. " dedi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, ' Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur' sözlerine de ateş püskürdü, "Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin sığınmacı tartışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar üzerinden yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi, "Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor. Esad rejimi ile kim empati yapıyor ise asıl maşa odur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Sığınmacı' tartışmaları ile ilgili Kılıçdaroğlu'na sert tepki | Video

"KARŞILARINDA BİR KATLİAM MAKİNASI VAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sığınmacı tartışmaları ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik yaptığı değerlendirme şöyle:

"Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var. Kılıçdaroğlu kendisini Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor. Esad rejimi ile kim empati yapıyor ise asıl maşa odur.

"UTANÇ VERİCİ, BÜYÜK BİR YALAN"

Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Cumhurbaşkanımız, dünyaya seslendi, 'Bu çocuklar Akdeniz'de ölmesin. Akdeniz çocuklara mezar olmasın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan.

"NEFRET VE HUSUMET SİYASETİ"

Kılıçdaroğlu'nun son konuşması hükümetimize, Kabinemize karşı nefret ve husumet siyasetidir.

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Sığınmacı' tartışmaları ile ilgili açıklama
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