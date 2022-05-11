SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Sığınmacı’ tartışmaları ile ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin sığınmacı tartışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar üzerinden yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi, "Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor. Esad rejimi ile kim empati yapıyor ise asıl maşa odur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Sığınmacı' tartışmaları ile ilgili Kılıçdaroğlu'na sert tepki | Video

"KARŞILARINDA BİR KATLİAM MAKİNASI VAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sığınmacı tartışmaları ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik yaptığı değerlendirme şöyle:

"Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var. Kılıçdaroğlu kendisini Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor. Esad rejimi ile kim empati yapıyor ise asıl maşa odur.

"UTANÇ VERİCİ, BÜYÜK BİR YALAN"

Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Cumhurbaşkanımız, dünyaya seslendi, 'Bu çocuklar Akdeniz'de ölmesin. Akdeniz çocuklara mezar olmasın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan.

"NEFRET VE HUSUMET SİYASETİ"

Kılıçdaroğlu'nun son konuşması hükümetimize, Kabinemize karşı nefret ve husumet siyasetidir.