Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: MSB duyurdu! PKK/YPG'li teröristler tek tek etkisiz hale getirildi...
Giriş Tarihi: 11.5.2022 10:47 Son Güncelleme: 11.5.2022 11:13

SON DAKİKA: MSB duyurdu! PKK/YPG'li teröristler tek tek etkisiz hale getirildi...

DHA
SON DAKİKA: MSB duyurdu! PKK/YPG’li teröristler tek tek etkisiz hale getirildi...

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristlerin öldürüldüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildiğini, yapılan atışlarda 10 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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SON DAKİKA: MSB duyurdu! PKK/YPG'li teröristler tek tek etkisiz hale getirildi...
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