SON DAKİKA: MSB duyurdu! PKK/YPG’li teröristler tek tek etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildiğini, yapılan atışlarda 10 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.