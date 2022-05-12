Haberler Gündem Haberleri 71 ilde eş zamanlı "MAHSUL" operasyonu: 494 adrese baskın düzenlendi
Giriş Tarihi: 12.5.2022 10:55

71 ilde eş zamanlı "MAHSUL" operasyonu: 494 adrese baskın düzenlendi

71 ilde eş zamanlı MAHSUL operasyonu: 494 adrese baskın düzenlendi

KOM ekipleri piyasaya sahte tarım ve beslenme ilacı sürerek, toplum sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik harekete geçti. 71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik “Mahsul” operasyonu gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla piyasaya süren, bu yolla insan sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik 71 ilde 494 adreste eş zamanlı "MAHSUL" operasyonu gerçekleştirdi.

KOM Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve içeriğindeki zararlı maddeler nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla üreterek piyasaya sürenleri şikayet etmesi üzerine harekete geçti.

71 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Öncelikle Tarım Bakanlığı'nın yasakladığı etken maddeleri içeren tarım ilaçlarını satışa sunan internet siteleri ve işyerleri tespit edildi.

Tespitin ardından operasyonun düğmesine basılarak, 71 ilde eş zamanlı 494 adreste "MAHSUL" kod isimli operasyon gerçekleştirildi.

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71 ilde eş zamanlı "MAHSUL" operasyonu: 494 adrese baskın düzenlendi
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