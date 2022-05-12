ANKA için dev işbirliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ANKA, Kazakistan'da ortak üretilecek. Bakım ve onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında işbirliği gerçekleştirilecek. Böylece Kazakistan, ANKA'nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline geldi.Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "ANKA'mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz ANKA'mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İşbirliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.