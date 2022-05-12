Bakan Kasapoğlu gençlerle konsere katıldı

Gençlerin şimdiden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Kasapoğlu, "Üniversiteler sporun lokomotifi olsun istiyoruz. Sizleri bu anlamda istekli, gayretli görüyoruz. Afyonkarahisar'ı üniversiteleri ile spor tesisleri ile gençlik yatırımlarıyla başka bir şehir yapıyoruz. Gençleri Gençlik Haftasını coşkuyla kutlamaya davet ediyorum. Gördük ki Afyonkarahisar gençliği enerjik, coşkulu bundan sonra burada sizler için daha çok konser gerçekleştireceğiz. Siz yeter ki isteyin biz sizin emrinizdeyiz." diye konuştu.