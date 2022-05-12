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Giriş Tarihi: 12.5.2022

Bitlisli şampiyon sporcularla buluştu

Bitlisli şampiyon sporcularla buluştu
BAŞKAN Erdoğan, Liselerarası Dünya Kros Şampiyonası'nda, takım olarak altın madalya kazanan Bitlisli sporcuları ağırladı. Erdoğan, Slovakya'da düzenlenen yarışmada takım kategorisinde birinci olan Bitlis Özel Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencileri ve ferdi sıralamada altın madalya kazanan Caner Can Tunçtan ile bir araya geldi. Bitlisli genç sporcuları ağırlayan Erdoğan bir müddet sporcularla sohbet ettikten sonra onları ödüllendirdi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer alırken, Erdoğan, başarılı sporculara destek verilmesi konusunda da talimat verdi.
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Bitlisli şampiyon sporcularla buluştu
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