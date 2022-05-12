Briket evlerin inşası tam gaz sürüyor

Suriye'dekiiç savaştan dolayı milyonlarca sivile ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriye topraklarında uluslararası yardım kuruluşları ve Türk STK'ların finansmanıyla başlattığı briket ev projesi hızla ilerliyor. Proje kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları bölgelerinde briket evler inşa ediliyor. Briket ev projesi, Türkiye'nin desteğiyle kurulan yerel meclisler öncülüğünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılıyor. Yatay ve dikey olarak inşa edilen evler, 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanıyor. Toplu konut projeleri olarak yapılan briket evler, güvenli bölgelerde yeni kentler olarak gün yüzüne çıkacak. Bu kentlerde okul, hastane, oyun parkları ve camiler de bulunacak. AA