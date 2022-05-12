Edanur’un katiline ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu....Aldığı cezayı duyunca nutku tutuldu

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Sefa Melih Dönmez, SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya katıldı. Dönmez'e kaçmasında yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Osman Ali K ile taraf avukatları ve mağdur yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Anne Pakize Çiftçi ise kızları Esra, Zehra, Nuray ve Nungül ile duruşmaya öldürülen Edanur'un büyük çerçeveli resmi ile adliye binasına geldi. Ancak resim duruşma salonuna alınmadı.Mahkeme başkanı kara verileceğini belirterek savcıdan mütalaasını sondu. Savcı, eesas hakkındaki mütalaasında Sefa Melih Dönmez'in 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, tutuksuz sanıklar Osman Ali K. ve Barış B.'nin ise sanığın kaçmasına yardımcı olmak suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talebini tekrarladı.



'KASTEN GERÇEKLEŞMEDİ'

Sanık Sefa Melih Dönmez´in avukatı Abdullah İlkkahraman ise savunmasında Dönmez ile Edanur Demir arasında bir husumetin ve herhangi bir tehdit, hakaret olmadığını söyledi. Olayın kasten gerçekleşmediği belirten Av. İlkkahraman, "Ortada kasten işlediğine dair şüphe kapsamında dahi bir delil yoktur. Kasten sıkmış olsaydı 2-3´üncüyü sıkardı. Bu nedenle müvekkilin olayı kasten işlenmediği için beraatını, mahkeme aksi halde ise bilinçli taksir ile cezalandırılmasını, yine mahkeme aksi kanaatte ise olası kast durumunu göz önüne alarak hüküm ile birlikte tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.



"CİNAYET İŞLEDİĞİNDEN HABERİM YOKTU"

Tutuksuz yargılanan sanık Osman Ali.K. ise; "Ben olay tarihinde sanık Sefa´yı Burdur´a götürüp bırakmaktan başka bir eylemim olmadı. Kendisinin cinayet işlediğinden haberim yoktu. Polislerin durdurması üzerine olayı öğrendim" diye konuştu.Suçlamaları kabul etmedi.

İNDİRİMSİZ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Sson savunmaların ardından mahkeme duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranı ardından mahkeme, `Çocuğa karşı kasten öldürme´ suçundan Sefa Melih Dönmez hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Dönmez ayrıca ruhsatsız silah kullanmaktan 1 yıl hapis ve 600 lira para cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Osman Ali .K. ve Barış B. "Sanığın kaçmasına yardımcı olmak suçundan" 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Kararı duyan cinayet zanlısı Sefa Melih Dönmez şoka girdi. Nutku tutularak uzun süre konuşamadı. Ayakta durmakta güçlük çekti.

BİRBİRLERİNE SARILARAK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

`Kararı duyan Duruşma sonrası anne Pakize Çiftçi ise kızları Esra, Zehra, Nuray ve Nurgül birbirlerine sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Anne Pakize Çiftçi, "Çok şükür adalet yerini buldu. Suçu günahı neydi, hayattan kopardılar benim meleğimi. Bu gece rahat uyuyacağım" dedi.Abla Esra Demir ise "İlahi adaletten hiçbir zaman şüphem yoktu. Bu dünyada da adaletin yerini bulması benim için çok iyi bir şey. En azından daha rahat mezarına gideceğim. Mezarındayken daha rahat konuşacağım" diye konuştu.

`DİLERİM İSTİNAFTAN AYNI SONUCU ELDE EDERİZ´

Av. Gizem Kaya, olayın şakalaşma olmadığının baştan beri belli olduğunu söyledi. Kaya, "Adalet yerini buldu ama hiçbir zaman ailenin acısı dinmeyecek. Edanur geri gelmeyecek. Biz istediğimiz sonucu elde ettik. Dilerim istinaftan aynı sonucu elde ederiz" dedi. Antalya'daki kadın dernekleri mağdur aileyi yalnız bırakmadı.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Olay 8 Ocak tarihinde Antalya'nın Kepez ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki bir kafede gece saat 1.30 sularında meydana gelmişti. Kafede garson olarak çalışan Edanur Demir'in başına o sırada kafede bulunan Sefa Melih Dönmez'in ruhsatsız silahından çıkan mermi isabet etmiş, korkunç olayın ardından talisiz kız olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından Sefa Melih Dönmez suç aleti silah ile birlikte kaçmış ve Burdur'da yakalanmıştı.