Emine Erdoğan’dan hemşireler günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının önemli bir görevi üstlenerek kutsal bir hizmette bulunduğunu söyledi.

'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ'

Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Büyük bir adanmışlıkla mesleğini icra eden, sağlık ordumuzun kahraman hemşirelerine ne kadar teşekkür etsek az. Görevleri kutsal, vazifeleri ağır. Onların nezdinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum.