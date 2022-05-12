Kaçırılan Türklerin isimleri belli oldu

Çeteler arası çatışmaların yaşandığı Haiti'de önceki gün bölgenin en köklü ve şiddet yanlısı çetesi olarak bilinen 400 Mawoza (400 Sakat) grubu tarafından kaçırılan 8 Türk vatandaşının isimleri belli oldu. Kaçırılan 5 erkek ile 3 kadının bir dernek üyesi oldukları ortaya çıktı. Grup resmi olarak kaçırmayı henüz üstlenmezken, fidye için kaçırıldıkları ileri sürülen kişilerin Onur Elif, Semih Kont, Sevva Kılıç, Beyer Dorgan, Bedia Ayden, İbrahim Korkmaz, Mesut Candan ve Ramazan Torun olduğu açıklandı. Olayla ilgili güvenlik güçleri çalışma başlatırken, Santo Domingo Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarının kurtarılması amacıyla harekete geçtiği ve Dominik Cumhuriyeti ve Haitili makamlarla temas halinde olduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus'u arayarak kaçarılan Türk vatandaşının durumunu görüştü.