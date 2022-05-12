YETKİLİLER İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayın duyulması üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül ve güvenlik yetkilileri Karkamış'a giderek incelemelerde bulundu.

Son dakika: Gaziantep Karkamış'ta havan saldırısı! 4 asker 1 sivil yaralandı | Video

MSB: SALDIRI SONRASI BELİRLENEN HEDEFLER VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından saldırıyla ilgili bir açıklama geldi. MSB, saldırıda 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı. Ayrıca saldırı sonrası belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildiği bildirildi. Şu anda terör hedefleri vuruluyor.