Son dakika... Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na havan mermileri düştü. Olayda yaralanlar ambulanslarla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
YETKİLİLER İNCELEMELERDE BULUNUYOR
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayın duyulması üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül ve güvenlik yetkilileri Karkamış'a giderek incelemelerde bulundu.
Son dakika: Gaziantep Karkamış'ta havan saldırısı! 4 asker 1 sivil yaralandı | Video
MSB: SALDIRI SONRASI BELİRLENEN HEDEFLER VURULDU
Milli Savunma Bakanlığı tarafından saldırıyla ilgili bir açıklama geldi. MSB, saldırıda 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı. Ayrıca saldırı sonrası belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildiği bildirildi. Şu anda terör hedefleri vuruluyor.
AYN-EL ARAP'TAN HAVAN SALDIRISI
İşte o açıklama: Hain terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır.
Yaralılarımız derhâl hastaneye sevkedilerek tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir.