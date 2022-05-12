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Giriş Tarihi: 12.5.2022 11:51 Son Güncelleme: 12.5.2022 11:52

MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

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MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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