MSB duyurdu! 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."