PKK’nın kanlı planını jandarma bozdu

8 İLDE 24 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Örgüt ile ilgili bir süredir teknik ve fiziki takip yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, topladığı veriler kapsamında eylem hazırlığındaki şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır'da 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 2 tabanca, PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait flamalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

25 şüphelinin, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, ele geçirilen örgütsel dökümanların ise deşifre edilmek üzere incelemeye alındığı öğrenildi.