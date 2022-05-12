Son dakika: Bakan Özer duyurdu! Uzman ve başöğretmenlik sınavına ilişkin takvim yarın ilan edilecek

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yönetmeliğe ilişkin Bakanlığın internet sitesinde yaptığı değerlendirmede, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye eğitim tarihinde öğretmenler ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde kariyer yolu olarak tanımlayan ülkeler arasına girmiş oldu. 60 yıllık özlem öğretmenlere özgü bir meslek kanunu ile giderilmiş oldu. Eğitim tarihimiz açısından bir ilk olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair yönetmelik, eğitim paydaşlarımızdan da alınan görüşler neticesinde nihayetlendirilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun." .