Son dakika | PKK’da Almanya’da teröre özgürlük arıyor! Küstah girişime Bakanlık cevap verdi

"ARTIK BÖLÜCÜ DEĞİLİZ" YALANI

Aynı zamanda "PKK artık Almanya'da suç işlemiyor. İç güvenlik için bir tehdit ve tehlike de oluşturmuyor. PKK'nın hedefleri de değişti. PKK artık Türkiye'nin Kürt bölgesi olarak bölünmesi yerine özerklik talep ediyor" diyerek, yasağın kaldırılması için bir ihtimal gördüklerini de söyledi. Avukat Stolle, "Bugün Almanya'da PKK'ya atfedilen eylemler genelde faaliyet yasağından kaynaklanıyor. Bu suçlamaları çoğunlukla semboller, bayraklar ve propaganda malzemeleri oluşturuyor, şiddet değil" iddiasında da bulundu. Avukat Stolle, Hürriyet'in "Bugünkü başvuruyu kimin adına yaptınız?" sorusuna "KCK- Kürdistan Toplum Birliği adına" demekle yetindi. Avukat, Federal İçişleri Bakanlığı'nın PKK yasağının kaldırılması talebini geri çevirmesi halinde mahkemeye başvuracaklarını da söyledi.,