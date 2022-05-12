Terör mağdurlarına devlet sahip çıkıyor, Kılıçdaroğlu çarpıtıyor! Yine istismar siyaseti

2013 yılında yapılan düzenleme ile de engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi, hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere istihdam hakkı sağlanıyor.