Terör mağdurlarına devlet sahip çıkıyor, Kılıçdaroğlu çarpıtıyor! Yine istismar siyaseti

Sivil terör mağdurlarından hayatını kaybedenlerin ailelerine ayrıca 82.405,75 lira tazminat ödeniyor. Yaralanma halinde 9 bin 888 lira ve çalışma gücünü kaybedenlere de çalışma gücünü kaybetme derecesine göre de tazminat ödemesi yapılıyor. Sivil terör mağdurlarına Ramazan ve Kurban bayramlarında bin 100'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödeniyor.
Kılıçdaroğlu, önceki gün parti grup toplantısında "11 Mayıs 2013 Reyhanlı'da bir patlama oldu. 53 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sorumlusu kim? Günahı kimin boynuna? Anne babalara bu sivil şehitler nedeniyle ne kadar ödeniyor biliyor musunuz? 270 lira ödeniyor" dedi.
2013 yılında yapılan düzenleme ile de engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi, hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere istihdam hakkı sağlanıyor.