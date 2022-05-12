Yargıtay “Bölgesel İçtihat Forumu” İstanbul’da başladı

Forum'da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla 'içtihat birliğini' gerçekleştirmektir" dedi.
İlk derece ve bölge adliye mahkemelerinin görevlerini layıkıyla getirebilmesinin bir koşulunun da Yargıtayın içtihat birliğini sağlama görevini yerine getirmesi olduğunu ifade eden Akarca, yeniden yapılandırma süreçlerinin devam ettiğini ve bu doğrultuda düzenlenen içtihat forumları ile belli bir plan dahilinde yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yöntemlerin önemine değindi.
Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ile Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak'ın yaptığı İçtihat Forumuna, AİHM Ulusal Yargıca Doç. Dr. Saadet Yüksel, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanı Nevzat Boztaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Daire Başkanı Şamil İnan, Avrupa Konseyi Danışmanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, Murcia Yüksek Mahkemesi Genel Sekreteri Javier Luis Parra Garcıa da sunum yaparak katkı sağladı.
İstanbul Bölgesel İçtihat Forumunda, içtihat birliğinin güçlendirilmesi ve adli kalitenin yükseltilmesi konusunda önemli adımların atılması amaçlanıyor.
Foruma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay daire başkanları, üyeler, tetkik hakimleri, İstanbul ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanları ile üyeleri ve ilk derece mahkemelerinden hakimlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası uzmanlarda katıldı.