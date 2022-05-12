Yargıtay “Bölgesel İçtihat Forumu” İstanbul’da başladı

İlk derece ve bölge adliye mahkemelerinin görevlerini layıkıyla getirebilmesinin bir koşulunun da Yargıtayın içtihat birliğini sağlama görevini yerine getirmesi olduğunu ifade eden Akarca, yeniden yapılandırma süreçlerinin devam ettiğini ve bu doğrultuda düzenlenen içtihat forumları ile belli bir plan dahilinde yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yöntemlerin önemine değindi.