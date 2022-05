ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede 1 milyon kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, 1 milyon ABD'linin hayatını kaybetmesi nedeniyle bugünün trajik bir dönüm noktasını olduğunu belirtti. Biden, "Her biri yeri doldurulamaz bir kayıp. Bu salgına karşı uyanık kalmalı ve her zamankinden daha fazla test, aşı ve tedaviyle mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.