Bakan Karaismailoğlu’ndan Rize-Artvin Havalimanı açıklaması

"MÜHENDİSLİK VE TASARIM AÇISINDAN EŞSİZ BİR PROJE"

Rize-Artvin Havalimanı'nın engelli dostu bir havalimanı olduğunu da kaydeden Bakan Adil Karaismailoğlu "Az önce de Rize- Artvin Havalimanımızı engelli arkadaşlarımızla birlikte gezdik; başka bir deyişle test ettik. Havalimanımızda herhangi bir engelle karşılaşmadan ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla gereken tüm çalışmaların yapıldığına hep beraber şahit olduk" şeklinde konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı pek çok yönüyle bir havalimanı olmanın ötesinde Türkiye'nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanelerinden biri olduğunu da vurgulayarak "Mühendislik ve tasarım açısından eşsiz bir proje olan Rize-Artvin Havalimanı, Doğu Karadeniz bölgesi başta olmak üzere ülkemiz turizmine, ticaretine, üretimine sağlayacağı katkılarla, milletimize, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek muhteşem bir eserdir. Doğu Karadeniz, Kafkas ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Havalimanımız bölgemizi; Türkiyemizin de ötesinde, Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelere ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak. Rize kazanacak, Artvin kazanacak, Karadeniz kazanacak, ülkemiz kazanacak. Havalimanı'mızın ülkemizde ve dünyada yeni atılımlara ilham vereceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Rize-Artvin Havalimanı'nı inşa eden en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum" dedi.