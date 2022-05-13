Başkan Erdoğan’dan BAE Cumhurbaşkanı El Nahyan için taziye mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan: "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diliyorum.

" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı El Nahyan hayatını kaybetti