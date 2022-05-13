Canan Kaftancıoğlu siyaset yapabilecek mi? Hukukçular SABAH’a değerlendirdi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sonrasında 2019 yılında mahkumiyetine karar verilen davayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı.

Daire heyeti Kaftancıoğlu'na, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçunun da arasında olduğu 3 ayrı suçtan 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onanırken, Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezaları bozuldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Canan Kaftancıoğlu kararı sonrasında Avukat Selçuk Kar ve Avukat Abdullah Kıştin süreci SABAH'a değerlendirdi.

Abdullah Kıştin

Avukat Abdullah Kıştin ise şunları söyledi: Her şeyden önce Yargıtay 3. Ceza dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesinde Canan Kaftanacıoğlu 5 ayrı suçlamadan dolayı ilk derece mahkemesi tarafından verilen hükümlerin ikisinden suçun unsurları oluşmadığından dolayı esastan bozulmuş olup, 3 ayrı suçlamadan dolayı ise verilen hükümler onanmıştır. Bu arada kamuoyunu meşgul eden ve tartışma ortamına çeken husus ise, hakkında 3 ayrı suçtan dolayı verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının infazı ve siyası kimlik taşıyan canan Kaftancıoğlunun siyasi haklarına etkisiin ne olacağıdır.

Bir kere Kaftancıoğlu 15.Nisan . 2012 tarihin de ki son infaz düzenlemesine göre cezaevinde bir mahkum gibi, yatmayacak, sadece denetimli serbestlik işlemleri tamamlanarak şartlı tahliye ile salıverilecektir. Dolayısıyla cezasını dışarda geçirecektir. Ayrıca hakkında bu işlemlerin yapılması için yakalama kararı çıkarılmayacak bizzat infaz savcılığı tarafından bu işlemlerin yürütülmesi için davetiye gönderilecektir kendisine.

Siyasi hakları anlamında ise, TCK 53. Maddesi bu konuyu ayrıntılı düzenlemiştir. Eski düzenlemede ise bu durum memnu haklardan yasaklılık olarak bilinmektedir. Yürürlükteki kanunda ise güvenlik tedbirleri anlamında , Kaftancıoğlu sadece infaz süresi boyunca siyasi haklardan mahrum bırakılacaktır. Yani ömür boyu bir yasaklılık söz konusu olamayacak, bu sebeple infaz süresi boyunca il başkanlığı ve veya başka bir siyasi görevi üstlenemeyecektir. Bu durum infaz savcılığınca düzenlenecek müddet namede belirlenecektir.

Hem mahkumiyet kararlarının onanması hem de 2 ayrı suçtan hükmün bozulması ve infaz işlemleri kişiye göre değil, genel ve rutin olan herkese yönelik şekilde kuralların uygulandığı ve işletildiği bir süreçten ibarettir.

Selçuk Kar

İNFAZ TAMAMLANANA KADAR SİYASET YAPAMAZ

Avukat Selçuk Kar şöyle konuştu: TCK'nın 53. maddesinin 1. Fıkrasının d bendinde; kişinin kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan yoksun bırakılacağı düzenlenmiştir. İlgili hüküm uyarınca kasten işlenen suçlarda hapis cezası mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak bazı hakların kullanılması kendiliğinden yasaklanmış olur. Mahkemenin bu konuda bir takdir hakkı yoktur, tedbir ceza mahkumiyetinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçunun da arasında olduğu 3 ayrı suçtan 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanmış olması sebebiyle, siyasi parti yöneticiliği sona erecek ve bu cezanın infazı tamamlanıncaya kadar da bu haktan yoksun kalmaya devam edecek.