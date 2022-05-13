Danıştay’da yeni üye heyecanı

Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'da görev süresi sona eren veya emekli olan 8 yüksek yargı mensubunun yerine yeni üye belirleyecek. Danıştay'a 3 üye Hakimler ve Savcılar Kurulu, diğer 1 üye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek.

DANIŞTAY'DA 8 ÜYENİN GÖREVİ SONA ERDİ

Danıştay Başkanlığı, 12 yıllık görev süresi sona eren veya emekli olan 8 üyeyi Cumhurbaşkanlığına ve Adalet Bakanlığına bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun ise 3 kişiyi bu ay sonuna kadar Danıştay'da boş bulunan üye kadrosuna seçeceği öğrenildi.

3 ÜYE HSK, 1 ÜYE CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENECEK

Danıştay'da boşalan üyeliklerin 4'te 3'ü idari yargı hakim ve savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilirken; idari yargı hakim ve savcıları Hakimler ve Savcılar Kurulu, diğer üye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirleniyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçilen ve görev süresi sona erenler, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanırken, Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçilip idari yargıda bir göreve atanmak için talepte bulunmayanlar, Cumhurbaşkanlığına bildiriliyor.