Emine Erdoğan GETAT uygulamalarını işaret etti: Türkiye’nin cazibe merkezi olacağına eminim

"SAĞLIĞIN KÜLTÜR OLARAK YAŞANDIĞI BİR DÜNYA İNŞA EDEBİLİRİZ"

Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütünün 1974'te, sağlığı sadece hastalık ya da bir engelin olmayışı değil, beden, ruh ve sosyal yönden de bir iyilik hali olarak tanımladığını hatırlattı.

Sağlığın, çok yönlü, çok boyutlu ve süreklilik arz etmesi gereken bir hal olduğuna değinen Emine Erdoğan, "Nitekim, insan dediğimiz varlık, sadece bedenden ibaret değil. İnsan, beden ve ruhun bir araya geldiği eşsiz bir mekanizma. İnsan varoluşunun, manayı temsil eden ruh, maddeyi temsil eden beden tarafı var. Bedenin iyi olması ruha mutlaka sirayet ediyor. Aynı şekilde ruh iyi olduğunda beden de iyileşiyor." ifadesini kullandı.