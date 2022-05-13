Son dakika: Toplumun çeşitli kesimleri üzerinden gerçek dışı yayınlarla ekonomi algısı yapan Fox TV'nin bir yalanı daha ortaya çıktı. Bir çiftçi ile röportaj yaptığını ve çiftçilerin destek almadığını iddia eden Fox TV gübre atamayan ve tarlası boş kalan çiftçiler olduğunu izleyicisine aktardı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Aynı alanda üretim yapan çiftçilerin A Haber'e ulaşarak desteklerin ödendiğini anlatması üzerine bir yalan haber daha deşifre olmuş oldu.
FOX TV'nin algı gazeteciliği yine tutmadı! İşte çiftçilik üzerinden yapılan yalan haber | Video
Bölgedeki çiftçiler söz konusu çiftçinin kendilerina durumu anlattığını şu sözlerle aktardı: "FOX'tan gelmiş demişler. Sen burada bir hükümeti karala demişler. Niye yapıyorsun dedik. Benim ihtiyacım vardı borçlarımı kapatmak için dedi"
BAKAN NEBATİ: 90 MİLYAR DESTEK VERDİK
Fox'un yalan haberinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarıyla aynı tarihlere gelmesi de manidar bulundu. Nebati "Son 5 yılda çiftçimize 90 milyar TL destek verdik" dedi.