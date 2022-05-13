FOX TV'nin algı gazeteciliği yine tutmadı! İşte çiftçilik üzerinden yapılan yalan haber | Video

Bölgedeki çiftçiler söz konusu çiftçinin kendilerina durumu anlattığını şu sözlerle aktardı: "FOX'tan gelmiş demişler. Sen burada bir hükümeti karala demişler. Niye yapıyorsun dedik. Benim ihtiyacım vardı borçlarımı kapatmak için dedi"

BAKAN NEBATİ: 90 MİLYAR DESTEK VERDİK

Fox'un yalan haberinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarıyla aynı tarihlere gelmesi de manidar bulundu. Nebati "Son 5 yılda çiftçimize 90 milyar TL destek verdik" dedi.